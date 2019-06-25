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В Ярославле пенсионерку завалило накопленным в квартире мусором

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Привычка собирать и складировать в собственной квартире различный мусор чуть было не стала трагедией для пенсионерки из Ярославля. Инцидент произошёл

Привычка собирать и складировать в собственной квартире различный мусор чуть было не стала трагедией для пенсионерки из Ярославля.

Инцидент произошёл 22 июня. Женщина, отдыхающая на диване, попыталась с него встать, но в процессе задела складированный в коробках и мешках мусор, который обрушился на неё. Выбраться самостоятельно она не смогла, и начала подавать сигналы соседям, стуча в пол.

К счастью, соседи её услышали и вызывали скорую помощь. Однако прибывшие медики обнаружили завалы хлама буквально до потолка, из-за чего они не имели возможности добраться до пациентки. Тогда они, в свою очередь, вызвали спасательную службу, которым и пришлось, прикладывая усилия, «откапывать» пострадавшую.

После этого освобождённую пенсионерку спустили в машину скорой помощи, которая отвезла её в больницу.

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