В Ярославле пенсионерку завалило накопленным в квартире мусором

Привычка собирать и складировать в собственной квартире различный мусор чуть было не стала трагедией для пенсионерки из Ярославля.

Инцидент произошёл 22 июня. Женщина, отдыхающая на диване, попыталась с него встать, но в процессе задела складированный в коробках и мешках мусор, который обрушился на неё. Выбраться самостоятельно она не смогла, и начала подавать сигналы соседям, стуча в пол.

К счастью, соседи её услышали и вызывали скорую помощь. Однако прибывшие медики обнаружили завалы хлама буквально до потолка, из-за чего они не имели возможности добраться до пациентки. Тогда они, в свою очередь, вызвали спасательную службу, которым и пришлось, прикладывая усилия, «откапывать» пострадавшую.

После этого освобождённую пенсионерку спустили в машину скорой помощи, которая отвезла её в больницу.