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В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

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О российском пистолете Лебедева ПЛ-15 была опубликована статья в американском издании The National Interest, эксперты которого дали ему высокую оценку

О российском пистолете Лебедева ПЛ-15 была опубликована статья в американском издании The National Interest, эксперты которого дали ему высокую оценку.

По их мнению, концерну «Калашников» удалось создать самый лучший пистолет в мире на текущий момент. В связи с этим их весьма удивляет, почему эта модель отсутствует на вооружении российской армии, где до сих пор используется «Макаров», которому уже более 70 лет.

Пистолет разработан конструктором Лебедевым с учётом биомеханики человека, а также он объединяет в себе лучшие технологии мира в этой отрасли. Конструкция обладает длинным и коротким спуском, что увеличивает скорость ответа на нападение и повышает безопасность, защищая от случайного выстрела. Рама из алюминиевого сплава позволила снизить вес. Также новый пистолет рассчитан на длительное использование — из него можно произвести более 10 000 выстрелов.

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