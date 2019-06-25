В США кошка пережила 35-минутную стирку в стиральной машине

Женщина из американского штата Миннесота сообщила, что ее домашняя кошка потеряла одну из своих девяти жизней после 35-минутной «поездки» в стиральной машине с большим количеством белья.

Стефани Кэрролл-Кирхофф заявила, что она проверила белье в конце 35-минутного цикла стирки у себя дома в городе Мейплвуд и заметила лапу, принадлежащую ее годовалому коту Феликсу и торчавшую из мокрой одежды.

«Я находилась в шоковом состоянии последние несколько дней», – рассказала Кэрролл-Кирхофф корреспондентам телеканала CNN. «Я имею в виду, что это будет преследовать меня до конца моей жизни».

Феликса срочно отправили в Центр неотложной медицинской помощи животным, расположенный в Миннесоте, где ветеринары сообщили, что у него произошло воспаление легких из-за воды, попавшей в его дыхательные пути. К счастью, медицинские специалисты заявили, что кошка полностью выздоровеет в ближайшем будущем.

Дочь Кэрролл-Кирхофф – Аша – создала краудфандинговую страницу, чтобы собрать деньги на ветеринарное лечение Феликса. Основная цель кампании состояла в сборе 5000 долларов, однако девушке удалось крайне быстро получить более 10000 долларов.

«Я сказала своей дочери: “Это очень приятно”», – сообщила Кэрролл-Кирхофф изданию St. Paul Pioneer-Press. «Я и не догадывалась, что в мире живет так много хороших людей. Я столкнулась с людьми, которые протянули мне руку помощи, притом, что я никогда не встречала их раньше. Я никогда не смогу отплатить им за их доброту».