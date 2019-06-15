В США десять раз «пережила» смерть, пытаясь избавиться от депрессии

В США женщина согласилась пройти экспериментальную терапию с целью избавиться от хронической депрессии, от которой она страдала около полутора лет.

Данная процедура заключается в инъекции сильнодействующего анестетика, который примерно на 15 минут вызывает практически полное отключение мозга. Человек при этом продолжает дышать, но мозг в это время наиболее близок к состоянию смерти. Терапия должна временно успокоить электрическую активность мозга, и затем вернуть её обратно. Таким образом можно восстановить полноценную работу клеток головного мозга и погасить депрессию без применения шоковой терапии.

Подобное лечение состоит из десяти сессий, проведённых на протяжении трёх недель. Точное число пациентов, согласившихся на «десять раундов смерти», неизвестно.