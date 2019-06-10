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В Шушарах обнаружено расчлененное тело без головы и конечностей

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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в посёлке Шушары, был обнаружен расчленённый труп мужчины. У найденного тела, завернутого в одеяло и чёрную плён

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в посёлке Шушары, был обнаружен расчленённый труп мужчины.

У найденного тела, завернутого в одеяло и чёрную плёнку, полностью отсутствовали конечности и голова. Никаких документов при себе у трупа не имелось, начато расследование по выяснению его личности.

Тело было направлено в морг, где проведут судебно-медицинскую экспертизу, что позволит получить дополнительную информацию об инциденте. На данный момент правоохранительные органы заняты выяснением обстоятельств случившегося. Начат поиск преступников и возможных свидетелей, кроме того, ведётся проверка на наличие в окрестностях видеокамер, которые могли зафиксировать определённые моменты преступления.

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