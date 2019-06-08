В Лондоне появится уникальный «бесконечный» бассейн

В Лондоне одобрили проект первого в мире панорамного бассейна, расположенного на крыше.

Начало строительства запланировано на 2020 год. Зданием, на крыше которого возведут бассейн, станет 55-этажный (высотой в 200 метров) отель. Бассейн позволит обозревать город во все стороны — стены и пол будут полностью прозрачные, выполненные из литого акрила. Также, в тёмное время суток вода будет подсвечиваться, что позволит всему зданию выглядеть как инструктированный драгоценными камнями факел. Кроме этого, известно, что объём бассейна будет составлять 600 тысяч литров и в него будет встроена система подогрева воды.

Наиболее трудным дизайнерским вопросом оказалось размещение лестницы так, чтобы она не нарушала эстетику бассейна. В итоге конструкцию взяли от подводных лодок — лестницу решили сделать винтовой, выдвигающейся со дна при необходимости.