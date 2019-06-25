Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В КБР женщина «повелевает» тысячами бабочек

Дата:
Жительница Кабардино-Балкарской республики выложила короткую видеозапись, на которой запечатлено множество бабочек. Пост впоследствии был опубликован

Жительница Кабардино-Балкарской республики выложила короткую видеозапись, на которой запечатлено множество бабочек. Пост впоследствии был опубликован в одном из городских пабликов.

На записи видно собравшуюся возле лужи большую группу этих насекомых. Женщина медленно подносит к ним руки, и в этот момент встревоженные бабочки начинают массово взлетать. В подписи к видео упоминается «волшебство мультфильмов Disney».

Согласно сообщению опубликовавшей пост жительницы КБР, бабочки собрались на водопой возле лужи около дома.

Пользователи Сети, просмотревшие видео, сообщили, что и сами ранее попадали в похожие ситуации. Другие, опознав в бабочках капустниц, испугались за капусту, которая может быть ими уничтожена.

Новости по теме:

  1. Анна Седокова сняла откровенный клип на песню «Яжемать»
  2. Владимира Кличко ночью спасли с горящей яхты в Средиземном море
  3. Толкнувший Скабееву украинский депутат снова её оскорбил

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В National Interest предрекли Су-57 мрачное будущее

Зеленский: ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе

Посадку истребителя Су-34 по приборам показали на видео

Трамп «забыл» о своей супруге после встречи с премьером Чехии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках