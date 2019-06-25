В КБР женщина «повелевает» тысячами бабочек

Жительница Кабардино-Балкарской республики выложила короткую видеозапись, на которой запечатлено множество бабочек. Пост впоследствии был опубликован в одном из городских пабликов.

На записи видно собравшуюся возле лужи большую группу этих насекомых. Женщина медленно подносит к ним руки, и в этот момент встревоженные бабочки начинают массово взлетать. В подписи к видео упоминается «волшебство мультфильмов Disney».

Согласно сообщению опубликовавшей пост жительницы КБР, бабочки собрались на водопой возле лужи около дома.

Пользователи Сети, просмотревшие видео, сообщили, что и сами ранее попадали в похожие ситуации. Другие, опознав в бабочках капустниц, испугались за капусту, которая может быть ими уничтожена.