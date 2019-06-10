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БИОЛОГИЯ

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

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Учёные Университета Гуэлфа обнаружили во время экспедиции в угодьях Алгонкин-парка новое хищное растение. Найденные кувшинки употребляют в пищу жуков

Учёные Университета Гуэлфа обнаружили во время экспедиции в угодьях Алгонкин-парка новое хищное растение. Найденные кувшинки употребляют в пищу жуков и даже молодых саламандр.

При этом слухи об этих плотоядных растениях ходили ещё с XVIII века, однако официально подтвердить их удалось только сейчас. Также известно, что в Канаде весьма много подобных растений, но ранее считалось, что они способны питаться только насекомыми и пауками, попавшими в их ловушку.

Растение, способное съесть позвоночное, обнаружено впервые, и это весьма любопытный феномен с точки зрения биологии.

Во время экспедиции, в среднем, в каждой пятой кувшинке были найдены останки саламандр размером с палец человека. Некоторые из них были ещё живы и умерли в течение трёх дней. Другие продержали дольше — до 19 дней.

Угодившие в ловушку саламандры подвергаются постепенному воздействию пищеварительных ферментов растения, кроме того, на них влияют и другие факторы — голод, жажда, высокая температура, инфекции. После смерти позвоночные дают растениям необходимые им питательные вещества

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