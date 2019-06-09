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В Калифорнии продан лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

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Счастливый билет лотереи Mega Millions, по которому можно получить 530 миллионов долларов, был продан в штате Калифорния в минувшую пятницу. Это седьм

Счастливый билет лотереи Mega Millions, по которому можно получить 530 миллионов долларов, был продан в штате Калифорния в минувшую пятницу. Это седьмой по величине джек-пот за всё время существования этой лотереи.

При этом победитель сможет получить сумму полностью только в том случае, если будет согласен на 30-летние ежегодные выплаты. Если же он предпочтёт забрать всю сумму целиком, то получит на руки лишь 345,2 миллиона долларов — остальные деньги уйдут на различные налоговые вычеты.

Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и «мега-шар» 2. Билет был продан недалеко от города Диего, в продуктовом магазине Deli Mart. Также три участника из других штатов сумели отгадать пять цифр, каждому из них будет выплачено по миллиону долларов.

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