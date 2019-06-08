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В исправительной колонии в Свердловской области произошел пожар

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Представители прокуратуры по Свердловской области отмечают, что на территории промышленной зоны исправительной колонии возник крупный пожар. В опублик

Представители прокуратуры по Свердловской области отмечают, что на территории промышленной зоны исправительной колонии возник крупный пожар.

В опубликованном сообщении говорится о том, что в настоящее время огнем охвачен цех по обработке дерева – горят два ангара площадью около 2000 квадратных метров. Согласно предварительным сведениям, никто в результате пожара не пострадал. Более точная информация будет опубликована после тушения огня.

Сотрудники надзорного ведомства заявляют, что эвакуацию в колонии, находящейся в населенном пункте Гари и способной вместить до 600 заключенных, пока что проводить не планируется. Они добавили, что специалисты сейчас пытаются установить причину пожара.

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