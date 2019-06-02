Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Дата:
2 июня, в возрасте 77 лет, ушёл из жизни Алексей Казанник — заслуженный юрист России и госсоветник юстиции 1 класса. Алексей Казанник появился н

2 июня, в возрасте 77 лет, ушёл из жизни Алексей Казанник — заслуженный юрист России и госсоветник юстиции 1 класса.

Алексей Казанник появился на свет 26 июля 1941 года. Он закончил факультет юриспруденции госуниверситета в Иркутске в 1967 году, здесь же через три года провёл защиту кандидатской диссертации. В 1975 году начал заниматься преподаванием в Омском государственном университете.

В 1989 году началась политическая карьера Казанникова, которого избрали депутатом СССР. Наибольшую известность он получил в этом же году в мае, после того, как отдал своё место Борису Ельцину, посчитав это более справедливым. В 1993 году его назначили на должность генпрокурора, но уже в следующем году он подал заявление об отставке.

Также в 1996 году был принят на должность заместителя губернатора Омской области, на которой находился до сентября 2003 года. После этого основное внимание Казанник уделял науке и преподаванию.

Новости по теме:

  1. Женщины и мужчины хотят, чтобы секс длился именно столько
  2. Ольга Бузова выложила в Сеть провокационное фото с Ялты
  3. СМИ: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В СК прокомментировали сообщения об угрозах написавшей письмо Путину девочке

В «Новой газете» рассказали о вывозе золота из России для Венесуэлы

Из Украины в Россию пришел заминированный поезд

В баре в Воронеже станцевали космонавт и инопланетянин

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках