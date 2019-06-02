Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

2 июня, в возрасте 77 лет, ушёл из жизни Алексей Казанник — заслуженный юрист России и госсоветник юстиции 1 класса.

Алексей Казанник появился на свет 26 июля 1941 года. Он закончил факультет юриспруденции госуниверситета в Иркутске в 1967 году, здесь же через три года провёл защиту кандидатской диссертации. В 1975 году начал заниматься преподаванием в Омском государственном университете.

В 1989 году началась политическая карьера Казанникова, которого избрали депутатом СССР. Наибольшую известность он получил в этом же году в мае, после того, как отдал своё место Борису Ельцину, посчитав это более справедливым. В 1993 году его назначили на должность генпрокурора, но уже в следующем году он подал заявление об отставке.

Также в 1996 году был принят на должность заместителя губернатора Омской области, на которой находился до сентября 2003 года. После этого основное внимание Казанник уделял науке и преподаванию.