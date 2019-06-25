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Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

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В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой Россия возвращается в Совет Европы. Против этого документа яростно возражала украинская дел

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой Россия возвращается в Совет Европы. Против этого документа яростно возражала украинская делегация, однако их усилия не принесли результатов.

Поняв, что им не добиться желаемого, делегация Украины демонстративно вышла из зала заседаний ПАСЕ, предложив всем, кто их поддерживает, проследовать за ними. Однако к ним никто не присоединился.

После этого, в эфире телеканала «Прямой» парламентарий Алексей Гончаренко заявил о принятом решении участвовать только в тех обсуждениях, где стоит вопрос об наложении санкций на РФ.

Ирина Геращенко, заместитель председателя Верховной рады, на своей странице в Facebook написала, что украинская делегация не будет присутствовать на заседаниях ПАСЕ до четверга — в этот день будет решаться вопрос оспаривания полномочий российской делегации.

Президент Украины, Владимир Зеленский, также недоволен решением ПАСЕ — согласно его заявлению, Россию можно вернуть в ПАСЕ только после выполнению ею ряда требований.

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