Тину Канделаки осудили из-за фото в белье

В своём Instagram Тина Канделаки разместила пост с рекламой мужской косметики. Среди предложенных средств – патч с бамбуковым углём, крем для контура глаз, тканевые макси и клеточная вода. В подписи Канделаки попросила поделиться своими косметическими средствами.

Однако большинство подписчиков практически не обратили внимания на рекламу. Гораздо более интересной им показалась прикреплённая фотография, где Канделаки позирует в джинсах и топе, в котором не сразу можно признать элемент одежды — гораздо больше он похож на нижнее бельё. По мнению поклонников, образ 43-летней телеведущей получился вызывающим и не соответствующим возрасту. Некоторые пришли к выводу, что столь откровенный снимок она сделала ради привлечения внимания. Другие отметили, что в её образе нет ничего шикарного, только пошлость, и крестик на шее в такой ситуации явно лишний.