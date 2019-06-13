Тину Канделаки осудили из-за фото в белье

В своём Instagram Тина Канделаки разместила пост с рекламой мужской косметики. Среди предложенных средств – патч с бамбуковым углём, крем для контура глаз, тканевые макси и клеточная вода. В подписи Канделаки попросила поделиться своими косметическими средствами.
Однако большинство подписчиков практически не обратили внимания на рекламу. Гораздо более интересной им показалась прикреплённая фотография, где Канделаки позирует в джинсах и топе, в котором не сразу можно признать элемент одежды — гораздо больше он похож на нижнее бельё. По мнению поклонников, образ 43-летней телеведущей получился вызывающим и не соответствующим возрасту. Некоторые пришли к выводу, что столь откровенный снимок она сделала ради привлечения внимания. Другие отметили, что в её образе нет ничего шикарного, только пошлость, и крестик на шее в такой ситуации явно лишний.
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Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю)) ⠀ 1. Используйте патчи с углем бамбука от @ansaligy для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово; ⠀ 2. Крем для контура глаз AnsaLigy. Наши продукты созданы для разных типов кожи и подходят мужчинам не меньше, чем женщинам; ⠀ 3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду от @institut_esthederm. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи; ⠀ 4. Тканевые маски @sorryformyskin — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости)) ⠀ Знаете другие чудо-средства? Делитесь!