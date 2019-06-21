Светлана Лобода продемонстрировала идеальный пресс

Светлана Лобода находится в превосходной физической форме, что и не стесняется постоянно демонстрировать в Instagram.

На опубликованном недавно откровенном снимке в нижнем белье певица скрыла за кадром своё лицо, однако показала пресс и надетые массивные украшения. Подпись под фотографией оповещает о появлении в жизни артистки чего-то нового, но сложно понять, о чём именно идёт речь. Поклонники предположили, что это касается нового ювелирного украшения.

Впрочем, большинство подписчиков практически не обратили внимания на подпись — гораздо больше их заинтересовали плоский живот Светланы и её тонкая талия, от которых они буквально не могли отвести взгляд. Некоторые тут же попросили Лободу поделиться с аудиторией упражнениями и диетой, которые позволяют ей иметь такую превосходную форму.