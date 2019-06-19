Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Супергерои среди нас: в США сняли на видео Человека-паука, моющего крышу

Дата:
Есть видео
Не каждый день можно увидеть, как Человек-паук временно отступает от своих основных обязанностей по борьбе с преступностью ради не менее важной цели –

Не каждый день можно увидеть, как Человек-паук временно отступает от своих основных обязанностей по борьбе с преступностью ради не менее важной цели – отмыть дом от накопившейся грязи.

Разумеется, в голливудском блокбастере подобного увидеть не получится, но ведь реальность куда лучше, не так ли? А речь идёт как раз о случае в реальной жизни…

Пользователь Instagram Джордж Мартинес, выглянув в окно своего дома, стал свидетелем нестандартной ситуации – на крыше соседнего здания он обнаружил человека в супергеройском костюме, который при помощи моющего пылесоса очищал черепицу от накопившейся грязи.

Удивленный Мартинес поспешил запечатлеть увиденное на камеру, рассуждая за кадром о том, что именно помогает Человеку-пауку не бояться высоты, паучье чутье или невидимая издалека страховка.

Позже выяснилось, что в костюме был сосед Джорджа. Причины, по которым мужчина решил почистить крышу при столь неблагоприятных погодных условиях, не говоря уже о странном выборе костюма, установить не удалось. Несмотря на всё это, для своей семьи герой этой новости точно стал супергероем!

Новости по теме:

  1. ВСУ нанесли массированный удар артиллерией по западу Донецка
  2. Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ владеют элитной недвижимостью
  3. В Москве на заправке резервуар с топливом насмерть раздавил человека

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В деле о пожаре в кемеровском ТЦ появились новые свидетели

Пользователи высмеяли новые украинские БТР «Буцефал»

Рой Джонс собирается провести 8 февраля последний бой в своей карьере

На сирийском аэродроме разбился российский Су-24

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках