Супергерои среди нас: в США сняли на видео Человека-паука, моющего крышу

Не каждый день можно увидеть, как Человек-паук временно отступает от своих основных обязанностей по борьбе с преступностью ради не менее важной цели – отмыть дом от накопившейся грязи.

Разумеется, в голливудском блокбастере подобного увидеть не получится, но ведь реальность куда лучше, не так ли? А речь идёт как раз о случае в реальной жизни…

Пользователь Instagram Джордж Мартинес, выглянув в окно своего дома, стал свидетелем нестандартной ситуации – на крыше соседнего здания он обнаружил человека в супергеройском костюме, который при помощи моющего пылесоса очищал черепицу от накопившейся грязи.

Удивленный Мартинес поспешил запечатлеть увиденное на камеру, рассуждая за кадром о том, что именно помогает Человеку-пауку не бояться высоты, паучье чутье или невидимая издалека страховка.

Позже выяснилось, что в костюме был сосед Джорджа. Причины, по которым мужчина решил почистить крышу при столь неблагоприятных погодных условиях, не говоря уже о странном выборе костюма, установить не удалось. Несмотря на всё это, для своей семьи герой этой новости точно стал супергероем!