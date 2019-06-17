Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем

Произошла очередная «встреча» российских истребителей Су-27 и бомбардировщиков ВВС США. Российские воздушные судна перехватили американские самолеты у границ РФ — сообщает ТАСС.

Согласно источнику, приближение к России американских воздушных судов модели B-52H произошло со стороны Черного и Балтийского Морей.

От Национального центра управления обороной оперативно поступил комментарий, согласно которому бомбардировщики Соединенных Штатов не пересекли границу Российский Федерации.

Напомним, что подобный инцидент произошел днями ранее. Тогда Су-27 в срочном порядке поднялись в воздух, когда самолеты-разведчики США и Швеции были замечены рядом с российскими границами.