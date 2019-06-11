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Российский Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

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Пилот Су-27 ВКС РФ осуществил перехват разведывательных самолетов иностранных государств, которые приблизились к границе Российской Федерации. Данная

Пилот Су-27 ВКС РФ осуществил перехват разведывательных самолетов иностранных государств, которые приблизились к границе Российской Федерации.

Данная информация была опубликована представителями российского Министерства обороны. Они отметили, что инцидент случился вчера, 10 июня. Два воздушных судна находились над Балтийским морем и двигались в сторону РФ. На их перехват был направлен один истребитель.

После приближения к потенциальным нарушителям было выяснено, что одним из них является Boeing RC-135, принадлежащий ВВС Соединенных Штатов, а второй – Gulfstream IV шведских военно-воздушных сил. Су-27 сопроводил их вблизи российской границы. В отчете указывается, что полет был совершен в полном соответствии со всеми международными нормами.

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