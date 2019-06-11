Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Стильной Пугачевой посоветовали прикрыть «костлявые ноги»

Дата:
Александру Маршалу несколько дней назад исполнилось 62 года. С радостным событием его поздравил фан-клуб Аллы Пугачевой. В Instagram-аккаунте была опу

Александру Маршалу несколько дней назад исполнилось 62 года. С радостным событием его поздравил фан-клуб Аллы Пугачевой.

В Instagram-аккаунте была опубликована фотография с поздравлениями, на которой артист запечатлён вместе с Аллой Борисовной и Стасом Михайловым.

Бурному обсуждению подвергся наряд Примадонны. Она облачена в мини-платье чёрного цвета, легкую накидку в тон и массивные сапоги. В целом, получившийся образ можно назвать стильным и молодёжным.

Стремление выглядеть моложе своего возраста понравилось далеко не всем подписчикам звезды. По их мнению, эти попытки выглядят жалко. Критике подверглись и «костлявые» ноги Пугачевой, которые ей стоило бы давно прикрыть и прекратить носить мини-юбки.

Менять стиль Пугачева начала лишь в последние несколько лет — до этого она предпочитала носить массивные чёрные балахоны.

Новости по теме:

  1. Хакеры опубликовали фото обнаженной дочери Майкла Шина и Кейт Бекинсейл
  2. Участники «На-На» сообщили, что Алибасов неоднократно употреблял бытовую химию
  3. Появилась новая версия происхождения аномалии на Балтике

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В США назвали самое опасное оружие российских войск

Католическая церковь выпустила интернет-версию трактата «Искусство смерти»

Исследователи окончательно обосновали опасность антибиотиков для детей

Ученые развеяли миф о Лох-Несском чудовище

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках