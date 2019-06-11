Стильной Пугачевой посоветовали прикрыть «костлявые ноги»

Александру Маршалу несколько дней назад исполнилось 62 года. С радостным событием его поздравил фан-клуб Аллы Пугачевой.

В Instagram-аккаунте была опубликована фотография с поздравлениями, на которой артист запечатлён вместе с Аллой Борисовной и Стасом Михайловым.

Бурному обсуждению подвергся наряд Примадонны. Она облачена в мини-платье чёрного цвета, легкую накидку в тон и массивные сапоги. В целом, получившийся образ можно назвать стильным и молодёжным.

Стремление выглядеть моложе своего возраста понравилось далеко не всем подписчикам звезды. По их мнению, эти попытки выглядят жалко. Критике подверглись и «костлявые» ноги Пугачевой, которые ей стоило бы давно прикрыть и прекратить носить мини-юбки.

Менять стиль Пугачева начала лишь в последние несколько лет — до этого она предпочитала носить массивные чёрные балахоны.