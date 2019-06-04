Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Недавно в Сети появилась информация, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачёвой строит на Кипре особняк, а благодаря приобретению недвижимости они также получили кипрские паспорта и европейское гражданство.

Вскоре после этого Галкин опубликовал пост, где опроверг все слухи, а Андрея Малахова назвал главным телесплетником страны. Поводом для подобного мнения послужил тот факт, что первым информацию про особняк разместило издание StarHit, чьи владельцем и является Малахов.

Галкина в комментариях поддержали поклонники звёздной пары, а также ряд его коллег. Однако телеведущая Ксения Собчак предостерегла его от поспешных выводов и спросила, уверен ли Максим в том, что Андрей лично писал и контролировал эти слухи.