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Шохин: Россия вплотную подошла к перестройке

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Александр Шохин, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, считает, что сложившаяся в РФ обстановка напоминает ситуацию времен

Александр Шохин, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, считает, что сложившаяся в РФ обстановка напоминает ситуацию времен перестройки.

В рамках выступления на деловом завтраке Сбербанка Шохин напомнил присутствующим о восьмидесятых годах прошлого века, когда главой государства была объявлена программа, направленная на увеличение экономического роста и ускорение научно-технического прогресса. Потом через пару лет началось проведение институциональных реформ, то есть перестройка.

Россия сейчас, по мнению Шохина, очень близка к повторению данной ситуации. Он добавил, что страна нуждается в высоком экономическом росте для реализации нацпроектов. Достичь нужных показателей можно только с помощью реальных реформ.

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