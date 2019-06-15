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Наталья Фриске поделилась трогательным фото с сестрой

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15 июня для семьи Жанны Фриске является печальной датой. Именно в этот день, четыре года назад, от неоперабельной опухоли головного мозга скончалась Ж

15 июня для семьи Жанны Фриске является печальной датой. Именно в этот день, четыре года назад, от неоперабельной опухоли головного мозга скончалась Жанна.

Её младшая сестра Наталья периодически выкладывает в Instagram архивные снимки вместе с Фриске, сопровождая их трогательными подписями. Сегодня она опубликовала очередную такую фотографию, на которой запечатлена вместе с Жанной. Обе женщины улыбаются и явно счастливы. Подпись под снимком гласит, что Наталья очень скучает.

Как она призналась, она надеялась, что «время лечит», но с годами скорбь не ослабела, и стало только хуже и намного сложнее. По её признанию, с самого утра она плачет, вспоминая сестру.

Подписчики Натальи поддержали её добрыми словами, также выразив своё сожаление и сообщив, что им не хватает Жанны, смерть которой стала для них настоящим потрясением.

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