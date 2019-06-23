Семен Слепаков посмеялся над зарплатой врачей

Семен Слепаков известен своими острыми шутками «на грани» и едкими комментариями. Однако и ему не всегда удаётся пошутить удачно.

Недавно Слепаков опубликовал в Instagram фотографию, на которой он стоит возле дорогой машины, стоимость около 50 миллионов рублей, облачённый в белые медицинские одежды. В подписи под снимком Семен говорит о зарплате медиков: «А говорят, у нас врачам мало платят».

Несмотря на то, что публикация собрала немало «лайков», по общему признанию, шутка вышла весьма неудачной, неуместной и была раскритикована работниками медицинской сферы. В комментариях врачи высказались по поводу своих зарплат. Так, например, медсёстра сообщила, что не получает и 15 тысяч рублей, а другой медик написал, что для того, чтобы более-менее нормально жить, ему приходится работать в трёх больницах.