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Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

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Согласно сообщению, полученному от Минобороны РФ, на территории Идлибской зоны был установлен так называемый «режим тишины» с полуночи 12 июня. Это уд

Согласно сообщению, полученному от Минобороны РФ, на территории Идлибской зоны был установлен так называемый «режим тишины» с полуночи 12 июня. Это удалось организовать благодаря инициативе России и при посредничестве Турции.

Однако джихадисты, которые поддерживают террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России), следовать соглашению отказались. При помощи артиллерии они уже следующей ночью атаковали пост вооружённых сил Турции. По некоторым данным, поблизости от него разорвалось около 35 снарядов.

Турецкое командование попросило Россию оказать им помощь. Российские воздушно-космические войска нанесли четыре бомбовых удара. По указанным координатам им удалось полностью разгромить скопления боевиков и их артиллерийские орудия.

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