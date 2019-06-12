Российская армия получила на вооружение первую партию пистолетов «Удав»

Альберт Баков, гендиректор ЦНИИТОЧМАШ, заявил, что военные РФ недавно получили на вооружение первую партию новых пистолетов «Удав».

Согласно словам главы института, новое вооружение является полностью российским изобретением, которое создается с использованием отечественных комплектующих. Пистолет успешно прошел все государственные испытания, поэтому его рекомендовали к принятию на вооружение.

9-миллитровый пистолет оснащается магазином на восемнадцать патронов. Для него были созданы два новых боеприпаса, один из которых является дозвуковым, а другой обладает увеличенной пробиваемостью. В будущем должна будет появиться гражданская версия «Удава».