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Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

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Несколькими днями ранее в селе Чемодановка Пензенской области произошёл конфликт с участием цыган, в результате которого пострадало пять человек, один

Несколькими днями ранее в селе Чемодановка Пензенской области произошёл конфликт с участием цыган, в результате которого пострадало пять человек, один из них впоследствии скончался.

Обеспокоенные жители села на следующий день устроили массовую сходку, перекрыв на насколько часов федеральную трассу с требованием наказать виновных. В результате следствия, на текущий момент было задержано около 15 человек.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно о ситуации в Чемодановке, и президенту РФ Владимиру Путину информация была сообщена, когда он находился в Таджикистане.

Также был поднят вопрос о возможном иностранном вмешательстве в конфликт, на что Песков ответил, что о причинах произошедшего могут рассказать только представители правоохранительных органов.

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