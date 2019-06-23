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Пожилые японки спели рэп для участников саммита G20

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Пожилые женщины из Японии решили написать и спеть рэп-композицию в честь скорого саммита G20, который должен пройти в городе Осака. Соответствующий ви

Пожилые женщины из Японии решили написать и спеть рэп-композицию в честь скорого саммита G20, который должен пройти в городе Осака.

Соответствующий видеоролик был размещен на YouTube и с каждым часом набирает все большую популярность у пользователей. Японские пенсионерки не только рассказали о своем родном городе в стихах, но также показали его основные достопримечательности и интересные места. Они пели и танцевали, хотя многим из них уже давно было за 70 лет.

Композиция получила название «Oba Funk Osaka». Дело в том, что термин «oba» используется для обозначения женщин, которые даже в старости радуются жизни и постоянно танцуют, нося разноцветные костюмы.

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