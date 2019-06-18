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Появилось видео с небезопасной посадкой американского КС-46 на Парижском авиашоу

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На размещенном в Сети ролике демонстрируется небезопасная или скорее «агрессивная» посадка топливного заправщика КС-46 в рамках Парижского авиационног

На размещенном в Сети ролике демонстрируется небезопасная или скорее «агрессивная» посадка топливного заправщика КС-46 в рамках Парижского авиационного шоу.

Воздушное судно вышло на посадку, пролетело над основной линией взлетно-посадочной полосы с довольно заметным наклоном, а потом перестроилось и резко село на землю с хорошо слышимым стуком. Потом произошел непродолжительный посадочный крен. Возможно, американские пилоты хотели тем самым впечатлить гостей мероприятия, показав прочность самолета.

Однако эту новую модель Boeing уже долгое время преследуют неудачи. Дело в том, что ее производство останавливали два раза. Причиной этому являлось нахождение посторонних объектов внутри самолетов во время их передачи военным. Однако позднее представители компании извинились перед клиентами и пообещали исправить все ошибки.

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