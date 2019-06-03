Похудевшая Анастасия Ивлеева показала фото в купальнике

Несколько дней назад Настя Ивлеева сообщила, что отправилась отдыхать на море в компании своего возлюбленного Элджея.

В качестве подтверждения отличного отпуска Настя недавно выложила фотографию в полный рост в чёрном купальнике, сделанную в отеле через отражение в зеркале.

Снимок понравился большинству поклонников телеведущей — за срок около суток фото набрало более полутора миллионов «лайков». Многие отметили форму Ивлеевой и сообщили, что она похудела за короткий срок. Однако некоторые посчитали, что в стремлении сбросить вес Настя несколько переусердствовала. По их мнению, она стала выглядеть совсем худой, и потеряла свои аппетитные формы.

Элджей, похоже, против потери форм Насти не возражает — под фотографией он оставил комментарий в виде чёрного сердца.