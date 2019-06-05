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Подростки в Бийске заставили школьницу пить из лужи

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В городе Бийск подростки заставили 15-летнюю школьницу опустить лицо в лужу. Не исключено, что они вынудили выпить из нее воду. Следователи принялись

В городе Бийск подростки заставили 15-летнюю школьницу опустить лицо в лужу. Не исключено, что они вынудили выпить из нее воду. Следователи принялись за проведение проверки в связи с этим происшествием.

По словам представительницы регионального управления СК России, на опубликованном в соцсети ролике можно увидеть, как школьники заставляют девочку погрузить лицо в лужу, угрожая ей расправой. В настоящее время следователи пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и причины, из-за которых дети решили пойти на преступление.

Если судить по сообщениям под видео и в социальных сетях, то девушки занимались выяснением отношений из-за парня. В самом видео за кадром можно было услышать слова одной из школьниц, согласно которым у жертвы был выбор – выпить из лужи или получить по лицу.

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