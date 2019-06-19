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Пилот-убийца лишил кислорода пассажиров рейса MH370 перед смертью

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Захария Ахмад Шах, пилот авиалайнера Boeing 777, был признан виновным в смерти пассажиров рейса MH370, сначала лишив их кислорода, а затем направив са

Захария Ахмад Шах, пилот авиалайнера Boeing 777, был признан виновным в смерти пассажиров рейса MH370, сначала лишив их кислорода, а затем направив самолет прямо в воду.

В рамках проведенного расследования специалисты определили, что летчик отклонился от намеченного курса, перед этим расправившись со вторым пилотом, а потом провел разгерметизацию воздушного судна на высоте свыше 12 000 метров.

В результате пассажиры самолета лишились воздуха и задохнулись. После этого лайнер потерпел крушение в акватории Индийского океана. Данный инцидент случился около 5 лет назад, когда Boeing 777 летел в Пекин из Куала-Лумпура. В лайнере находились 238 человек.

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