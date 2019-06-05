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Певица Елка шокировала народ худобой

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Певица Елка, известная своим необычным стилем и эпатажными поступками, недавно приняла участие в фотосессии для журнала Esquire. Согласно её признанию

Певица Елка, известная своим необычным стилем и эпатажными поступками, недавно приняла участие в фотосессии для журнала Esquire.

Согласно её признанию, раньше она и представить не могла, что однажды будет сниматься для столь престижного издания, и уж тем более, что фотографировать будет её любимый фотограф.

Снимки Елка опубликовала в Instagram, и они сразу же привлекли внимание подписчиков. Певица позирует с длинными волосами, с суровым выражением лица и в короткой одежде, позы при этом выбраны довольно странные. Некоторые поклонники даже сравнили Елку с ранним Мэрилином Мэнсоном.

Также была отмечена чрезмерная худоба певицы. В целом, образ был назван изрядно пугающим, хотя немалому количеству поклонников Елки он пришелся по вкусу. Сама же она осталась полностью довольна.

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