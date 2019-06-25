Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Первая зарплата Зеленского за май составила 480 долларов

Дата:
Есть видео
Отвечая на вопрос украинского издания «Фактор-news», администрация действующего президента страны Владимира Зеленского опубликовала данные о размере е

Отвечая на вопрос украинского издания «Фактор-news», администрация действующего президента страны Владимира Зеленского опубликовала данные о размере его первой заработной платы.

Как отмечается в опубликованном сообщении, первая зарплата Зеленского составила почти 13 тысяч гривен. За вычетом 2,4 тысяч гривен обязательных сборов и налогов, президент получил 12 727 (примерно 480 долларов – прим. редакции). В документе также подчеркивается, что деньги начислены «в мае 2019 года с момента вступления на пост».

Также стоит отметить, что обозначенная сумма была депонирована – передана на сохранение.

Примечательно, что общий заработок предшественника Зеленского Порошенко за 2018 года составил порядка 270 тысяч гривен ($9500), которые, по информации Государственного управления делами президента, экс-глава Украины передал на благотворительность.

Ранее на YouTube-канале Ze! Life были опубликованы итоги первого месяца работы президента Зеленского.

Новости по теме:

  1. Четыре женщины решили бесплатно выпить спиртное в магазине
  2. В Ярославле пенсионерку завалило накопленным в квартире мусором
  3. Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной

Выпускники обокрали родную школу в Астрахани

Осетинская учительница рассказала о конфликте с депутатом

В РФ прошли испытания истребителя пятого поколения Су-57

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках