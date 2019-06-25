Первая зарплата Зеленского за май составила 480 долларов

Отвечая на вопрос украинского издания «Фактор-news», администрация действующего президента страны Владимира Зеленского опубликовала данные о размере его первой заработной платы.

Как отмечается в опубликованном сообщении, первая зарплата Зеленского составила почти 13 тысяч гривен. За вычетом 2,4 тысяч гривен обязательных сборов и налогов, президент получил 12 727 (примерно 480 долларов – прим. редакции). В документе также подчеркивается, что деньги начислены «в мае 2019 года с момента вступления на пост».

Также стоит отметить, что обозначенная сумма была депонирована – передана на сохранение.

Примечательно, что общий заработок предшественника Зеленского Порошенко за 2018 года составил порядка 270 тысяч гривен ($9500), которые, по информации Государственного управления делами президента, экс-глава Украины передал на благотворительность.

Ранее на YouTube-канале Ze! Life были опубликованы итоги первого месяца работы президента Зеленского.