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Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

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На видеохостинге «Ютуб» появился трейлер документальной кинокартины, снятой Мартином Скорсезе и рассказывающей об одном из туров знаменитого исполните

На видеохостинге «Ютуб» появился трейлер документальной кинокартины, снятой Мартином Скорсезе и рассказывающей об одном из туров знаменитого исполнителя Боба Дилана.

В СМИ отмечают, что в новом фильме от стримингового сервиса Netflix вошли кадры из архивов, которые раньше нигде не показывали, эксклюзивные беседы звезды с журналистами и не публиковавшиеся ранее выступления артиста. В центре сюжета лежит концертный тур под названием Rolling Thunder Revue, который начался в 1975 году и продлился почти один год.

В этом туре участвовали многие звезды фолка. Скорее всего, в фильме будут присутствовать не только документальные, но и художественные кадры. В ленту также добавят интервью со всеми участниками данного события, которые были взяты Джеффом Розеном, продюсером Дилана.

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