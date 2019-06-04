Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

На видеохостинге «Ютуб» появился трейлер документальной кинокартины, снятой Мартином Скорсезе и рассказывающей об одном из туров знаменитого исполнителя Боба Дилана.

В СМИ отмечают, что в новом фильме от стримингового сервиса Netflix вошли кадры из архивов, которые раньше нигде не показывали, эксклюзивные беседы звезды с журналистами и не публиковавшиеся ранее выступления артиста. В центре сюжета лежит концертный тур под названием Rolling Thunder Revue, который начался в 1975 году и продлился почти один год.

В этом туре участвовали многие звезды фолка. Скорее всего, в фильме будут присутствовать не только документальные, но и художественные кадры. В ленту также добавят интервью со всеми участниками данного события, которые были взяты Джеффом Розеном, продюсером Дилана.