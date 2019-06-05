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Опубликован трейлер фантастического фильма «К звездам» с Брэдом Питом

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В Интернете был размещен первый видеоролик фантастической кинокартины «К звездам», основную роль в котором исполнит Брэд Питт. Новый фильм расскажет и

В Интернете был размещен первый видеоролик фантастической кинокартины «К звездам», основную роль в котором исполнит Брэд Питт.

Новый фильм расскажет историю о военном инженере Рое Макбрайде, отправившемся на исследование галактики, желая найти своего отца, который улетел в космос для поиска внеземных форм жизни. Главному герою также придется раскрыть ужасную тайну, угрожающую существованию всего человечества.

В качестве режиссера ленты был выбран Джеймс Грей («Затерянный город Z»). Посмотреть эту космическую драму на экранах кинотеатров можно будет 20 сентября текущего года.

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