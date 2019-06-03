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Опубликован первый трейлер фильма «Дерзкий вызов» о противостоянии Ford и Ferrari

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Сотрудниками 20th Century Fox был размещен первый видеоролик киноленты «Дерзкий вызов», снятый режиссером Джеймсом Мэнголдом и рассказывающий о против

Сотрудниками 20th Century Fox был размещен первый видеоролик киноленты «Дерзкий вызов», снятый режиссером Джеймсом Мэнголдом и рассказывающий о противостоянии автопроизводителей Ford и Ferrari.

Основные роли в кинокартине исполнили Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл. Ее история крутится вокруг создания новой гоночной машины американской компанией. После того как Ford не смогла приобрести «Феррари» в 60-х годах прошлого века, автопроизводитель решил построить собственное авто для гонок, поручив соответствующую задачу Кэрроллу Шелби.

Новый автомобиль должен был одержать победу над Ferrari в гонке Ле-Ман, длящейся 24 часа. Гоночный болид планировалось доверить гонщику Кену Майлзу. Узнать, чем закончилась схватка «Форда» и «Феррари» можно будет 14 ноября текущего года.

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