Омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

В Омске 6 июня в полицию обратилась женщина с сообщением о пропавшем ребёнке своей знакомой.

Мать ребёнка, 28-летняя женщина со склонностью к алкоголю, сразу же попала под подозрение. В ходе следствия удалось выяснить обстоятельства инцидента, случившегося ещё 9 мая. Младшая дочь женщины, 2-х летняя девочка, ела булочку и накрошила возле кровати. Увидев это, мать пришла в ярость и стала заталкивать в горло дочери собранные крошки и куски хлеба. В результате девочка задохнулась.

После случившегося сожитель виновной унёс тело погибшей девочки. Где именно он спрятал тело, неизвестно и выяснить уже не удастся — 19 мая мужчина скончался из-за злоупотребления алкоголем. На данный момент продолжаются поиски тела.

Поначалу женщина пыталась обвинить в убийстве своего сожителя, однако проверка установила, что именно её действия привели к трагедии.