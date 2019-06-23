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Ольга Серябкина загорает в слитном купальнике и кожаных ботфортах

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Ольга Серябкина озадачила своих поклонников, выложив фотографии, сделанные незадолго до выступления в Ялте. На опубликованных снимках Ольга позирует л

Ольга Серябкина озадачила своих поклонников, выложив фотографии, сделанные незадолго до выступления в Ялте.

На опубликованных снимках Ольга позирует лежа на лужайке. Для отдыха она выбрала слитный купальник белого цвета, а от солнца укрылась синей бейсболкой. Самая неожиданная и непонятная деталь её образа — чёрные кожаные ботфорты выше колена.

Поклонники отметили идеальную фигуру певицы, однако куда больше внимания было уделено сапогам, над которыми они тут же начали шутить. Так, кое-кто иронично заметил, что такие ботфорты в самый раз, когда забыла побрить ноги, а впереди ждёт фотосессия.

Другие посмеялись над тем, что новые отпадные сапоги куплены летом, а сезона, чтобы их продемонстрировать, ждать слишком долго, и приходится показывать их таким образом. Также подписчики сообщили, что страдают от похожей проблемы и уже сломали всю голову — надевать сапоги на пляж или нет.

Некоторые просто написали, что купальник и ботфорты летом выглядят слишком неуместно, глупо и даже вульгарно. Сама Ольга на критику никак не ответила.

 

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Я в Ялте вот так через пару часов #molly

Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

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