Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, и с тех пор, по её словам, личная жизнь у неё отсутствовала.

Она попыталась это компенсировать, направив все силы в развитие своей карьеры — начала несколько бизнес-проектов, даже стала певицей и теперь часто находится на гастролях.

Проводя закрытую презентацию клипа на песню «Водица» Бузова неожиданно разоткровенничалась перед журналистами и сообщила, что нарушила свои два года воздержания, проведя ночь с мужчиной. По её признанию, это была одна ночь, но может быть и несколько.

Сообщать имя любовника или иные подробности Ольга отказалась, лишь намекнув, что это публичный человек, прекрасно известный буквально всем. При этом Бузова также заявила, что любой мужчина будет раз иметь такую верную и преданную девушку, какой она является.