Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Дата:
Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, и с тех пор, по её словам, личная жизнь у неё отсутствовала. Она попыталась это компе

Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, и с тех пор, по её словам, личная жизнь у неё отсутствовала.

Она попыталась это компенсировать, направив все силы в развитие своей карьеры — начала несколько бизнес-проектов, даже стала певицей и теперь часто находится на гастролях.

Проводя закрытую презентацию клипа на песню «Водица» Бузова неожиданно разоткровенничалась перед журналистами и сообщила, что нарушила свои два года воздержания, проведя ночь с мужчиной. По её признанию, это была одна ночь, но может быть и несколько.

Сообщать имя любовника или иные подробности Ольга отказалась, лишь намекнув, что это публичный человек, прекрасно известный буквально всем. При этом Бузова также заявила, что любой мужчина будет раз иметь такую верную и преданную девушку, какой она является.

Новости по теме:

  1. Менеджер Нурмагомедова назвал Хабиба самым высокооплачиваемым бойцом в UFC
  2. Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
  3. Генерал рассказал о незамедлительном ответе «Мертвой руки» России на ядерный удар США

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Игрок сборной России отказался общаться с журналистами на русском языке

На Украине прошли испытания новых противотанковых управляемых ракет

СМИ узнали примерную зарплату Смолова в «Локомотиве»

В Татарстане потомственный врач во время приема обматерил пациентов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках