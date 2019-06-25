Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Нюша продемонстрировала подписчикам свою спортивную фигуру

Дата:
В последнее время Нюша всё чаще радует подписчиков откровенными фотографиями. Недавно певица приятно удивила поклонников новым домашним снимком, сдела

В последнее время Нюша всё чаще радует подписчиков откровенными фотографиями. Недавно певица приятно удивила поклонников новым домашним снимком, сделанном в отражении зеркала в ванной.

Она облачена в серый спортивный костюм, состоящий из мини-топа и коротких шорт, волосы при этом распущены, а на лице полностью отсутствует макияж.

Подписчики отметили стальной пресс певицы и пришли к выводу, что в последнее время Нюша начала активно заниматься спортом, чтобы прийти в форму после родов. Также было замечено, что грудь и бёдра Нюши стали больше.

Так, известно, что она начала танцевальные тренировки, а также выполняет ряд упражнения из пилатеса. Кроме того, недавно Нюша сообщила, что приняла решение практически полностью отказаться от сладостей и сахара, заменив их намного более полезным мёдом.

Новости по теме:

  1. В КБР женщина «повелевает» тысячами бабочек
  2. Анна Седокова сняла откровенный клип на песню «Яжемать»
  3. Владимира Кличко ночью спасли с горящей яхты в Средиземном море

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о временном расставании с женой

Египетский адвокат подал иск к Серхио Рамосу на миллиард евро за травму Салаха

Гражданская версия пистолета «Удав» появится в 2020 году

В Китае начались испытания первого авианосца собственной разработки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках