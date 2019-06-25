Нюша продемонстрировала подписчикам свою спортивную фигуру

В последнее время Нюша всё чаще радует подписчиков откровенными фотографиями. Недавно певица приятно удивила поклонников новым домашним снимком, сделанном в отражении зеркала в ванной.

Она облачена в серый спортивный костюм, состоящий из мини-топа и коротких шорт, волосы при этом распущены, а на лице полностью отсутствует макияж.

Подписчики отметили стальной пресс певицы и пришли к выводу, что в последнее время Нюша начала активно заниматься спортом, чтобы прийти в форму после родов. Также было замечено, что грудь и бёдра Нюши стали больше.

Так, известно, что она начала танцевальные тренировки, а также выполняет ряд упражнения из пилатеса. Кроме того, недавно Нюша сообщила, что приняла решение практически полностью отказаться от сладостей и сахара, заменив их намного более полезным мёдом.