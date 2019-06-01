Надежда Кадышева рассказала о своей личной жизни

Надежду Кадышеву в последние годы на телеэкранах можно увидеть достаточно редко — вместо этого она предпочитает выступать на гастролях со своим ансамблем «Золотое кольцо».

Но перед своим юбилеем — 1 июня артистке исполняется 60 лет, — она дала интервью, в котором ответила на несколько вопросов о своей жизни. Так, Надежда сообщила, что любит брендовые вещи, но шопоголизмом не страдает и к покупкам относится совершенно спокойно.

Также она очень любит готовить, и сообщила, что способна создать кулинарный шедевр из любых продуктов, что может подтвердить её муж Александр Костюк. К слову, замужем за ним она уже почти 30 лет, и выступают они вместе, а их сын Георгий является концертным директором. Из-за постоянных разъездов Надежда вместе с супругом практически не видит, как растёт их внук.

Кроме этого, Надежда рассказала, что однажды пережила инфаркт, а ещё ей аж два раза ставили диагноз — рак груди, но когда она уже собралась делать операцию, выяснилось, что диагноз был ошибочным. Она отметила, что уже несколько раз буквально находилась на грани жизни и смерти, но врачи всегда её спасали. Сейчас она регулярно проходит обследования, и, по словам Надежды, это всё оставляет свой след, но она является оптимисткой и старается наслаждаться каждым мгновением жизни.