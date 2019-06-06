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На темной стороне Луны уфологи нашли древние здания

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Тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своём сайте заявление, в котором выражает убеждение в существовании на Луне объектов не природного прои

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своём сайте заявление, в котором выражает убеждение в существовании на Луне объектов не природного происхождения.

Согласно его словам, он изучил записи лунной поверхности, сделанные приборами NASA. Внимательно исследовав данные, он заметил скалистые структуры, возле которых имеются непонятные объекты, имеющие прямые углы. Как Уоринг сообщил, они похожи на крыши или здания, которые имеют проходы для свободного проникновения космических кораблей. Также он заметил, что некоторые корабли словно бы замерли на половине пути, что позволяет думать о неожиданной катастрофе, помещавшей им покинуть помещение. Всё выглядит очень старый и заброшенным, что говорит о давности трагедии, которая произошла миллионы лет назад, ещё до появления человечества.

Теорию Уоринга с интересом проверяют пользователи Сети, рассматривая имеющиеся материалы. По их словам, представленные на записях объекты действительно заставляют задуматься об их искусственном происхождении.

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