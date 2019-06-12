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На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

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В Москве, возле станции метро «Чистые пруды» 12 июня примерно в 12:20 начался марш нескольких сотен человек в поддержку журналиста Ивана Гол

В Москве, возле станции метро «Чистые пруды» 12 июня примерно в 12:20 начался марш нескольких сотен человек в поддержку журналиста Ивана Голунова. Часть колонны уже дошла до Рождественского бульвара, перекрыв по пути некоторые улицы.

Перед тем, как акция началась, полиция попросила участников разойтись и предупредила о том, что мероприятие является несогласованным. Практически сразу после начала марша правоохранительные органы начали задерживать участников. По разным сведениям, число задержанных составляет от четырёх до 35 человек.

Среди них — сотрудники «Медузы» Леонид Марантиди, его везут в отделение полиции, а также Илья Жегулев и Андрей Перцев, которых вскоре отпустили. Среди других задержанных главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и корреспонденты от телеканала «Дождь», газеты «Коммерсантъ», агентства Reuters и ряда других.

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