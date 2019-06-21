МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

Во время работы над уголовным делом журналиста Ивана Голунова правоохранительные органы допустили ряд различных нарушений. Об этом стало известно из сообщения столичного управления МВД.

Министерство перенаправило в прокуратуру Москвы дело против Голунова, которое на сегодняшний день уже было прекращено. Затем будет решен вопрос о передаче дела в Следственный комитет, где проведут предварительное следствие и оценят действия полиции при задержании. Участвующих в процессе полицейских на данный момент отстранили от службы.

Уголовное дело против Голунова началось 6 июня, когда у него обнаружили наркотики. Корреспондент был задержан и помещён под домашний арест. Согласно его заявлению, наркотические средства были ему подброшены.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс и протесты. 11 июня, после следствия, все обвинения были сняты, а дело прекращено в связи с отсутствием улик, указывающих на участие Голунова в преступлении.