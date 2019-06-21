Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

Дата:
Во время работы над уголовным делом журналиста Ивана Голунова правоохранительные органы допустили ряд различных нарушений. Об этом стало известно из с

Во время работы над уголовным делом журналиста Ивана Голунова правоохранительные органы допустили ряд различных нарушений. Об этом стало известно из сообщения столичного управления МВД.

Министерство перенаправило в прокуратуру Москвы дело против Голунова, которое на сегодняшний день уже было прекращено. Затем будет решен вопрос о передаче дела в Следственный комитет, где проведут предварительное следствие и оценят действия полиции при задержании. Участвующих в процессе полицейских на данный момент отстранили от службы.

Уголовное дело против Голунова началось 6 июня, когда у него обнаружили наркотики. Корреспондент был задержан и помещён под домашний арест. Согласно его заявлению, наркотические средства были ему подброшены.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс и протесты. 11 июня, после следствия, все обвинения были сняты, а дело прекращено в связи с отсутствием улик, указывающих на участие Голунова в преступлении.

Новости по теме:

  1. 6-летний Платон Шепелев стал сильно похож на свою маму
  2. Беременна или нет? Анна Семенович рассказала правду
  3. Рената Литвинова отправилась в «Макдональдс» в вечернем платье

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Петербурге стажер-полицейский не узнал Гребенщикова на его же концерте

Хорватские футболисты посвятили победу над Россией Украине

Ксения Собчак назвала российских избирателей «лохами»

Опубликовано видео с места горения самолета Boeing в Сочи

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках