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Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане

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На заводе имени Горького в Зеленодольске завершено строительство военного корабля, получившего название «Ингушетия». Судно является восьмым

На заводе имени Горького в Зеленодольске завершено строительство военного корабля, получившего название «Ингушетия».

Судно является восьмым по счёту из серии малых ракетных кораблей проекта 21631. Данные многоцелевые корабли имеют класс «река-море» и разрабатывались с целью защиты экономической зоны РФ. В качестве вооружения на суднах установлен ряд ракет: сверхзвуковые противокорабельные «Оникс» и высокоточные крылатые «Калибр-НК».

Церемония спуска «Ингушетии» на воду состоится 11 июня, на ней будет присутствовать делегация, в которую войдёт глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, премьер-министр РТ Алексей Песошин и вице-премьер Алихан Цечоев. Они посетят музей завода и строительный цех, после чего отправятся на выставку машиностроительной продукции. В завершение состоится митинг и церемония награждения.

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