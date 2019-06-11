Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустят на воду в Татарстане

На заводе имени Горького в Зеленодольске завершено строительство военного корабля, получившего название «Ингушетия».

Судно является восьмым по счёту из серии малых ракетных кораблей проекта 21631. Данные многоцелевые корабли имеют класс «река-море» и разрабатывались с целью защиты экономической зоны РФ. В качестве вооружения на суднах установлен ряд ракет: сверхзвуковые противокорабельные «Оникс» и высокоточные крылатые «Калибр-НК».

Церемония спуска «Ингушетии» на воду состоится 11 июня, на ней будет присутствовать делегация, в которую войдёт глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, премьер-министр РТ Алексей Песошин и вице-премьер Алихан Цечоев. Они посетят музей завода и строительный цех, после чего отправятся на выставку машиностроительной продукции. В завершение состоится митинг и церемония награждения.