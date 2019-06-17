Мафия все еще использует лиры в Италии

План итальянского правительства ввести новый тип валюты вряд ли станет реальностью в ближайшее время. Но оказывается, что в стране уже есть другая валюта: старая лира.

По словам одного высокопоставленного итальянского полицейского, организованные преступники используют бывшую валюту страны для проведения незаконных операций, несмотря на то, что итальянская лира перестала быть законным платежным средством с 2002 года, когда Италия перешла на евро.

«Мы все еще обнаруживаем большое количество лир», – заявил в четверг парламенту Джузеппе Арборе, депутат итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza. «Итальянские лиры до сих пор являются частью незаконных сделок».

Его комментарии, как сообщается журналистами, поразили законодателей в финансовом комитете Сената, где он давал показания по правительственному законопроекту, направленному на упрощение налоговой системы.

Когда его попросили привести примеры, он сказал, что не может дать подробности, ссылаясь на текущие расследования.

«Когда банкнота принимается организацией внутри страны, даже если она не является законной ценностью, она может урегулировать сделки», – сказал он. «Речь, разумеется, идет о незаконных организациях».

Неясно, как деньги в конечном итоге обмениваются на евро, и происходит ли это вообще.

Это откровение последовало после интенсивных дебатов правительства о целесообразности создания вторичной валюты.

Министры партийной лиги, включая Маттео Сальвини, заместителя премьер-министра Италии, заявили, что они хотят использовать «государственные облигации малого номинала», известные как «мини-боты», для совершения внутренних сделок внутри Италии. Однако многие оказались категорически против данной меры, что привело к расколу коалиционного правительства. Противником этой идеи стал и министр финансов Джованни Триа.

Риск того, что банкноты могут быть использованы для незаконной торговли, был одной из причин, перечисленных противниками данной идеи.