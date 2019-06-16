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Лолита оценила пророческую шутку Цекало про Крым

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Лолита Милявская, известная исполнительница и телезвезда, прокомментировала новость о том, что ее шутка с экс-партнером Александром Цекало о Крыме ока

Лолита Милявская, известная исполнительница и телезвезда, прокомментировала новость о том, что ее шутка с экс-партнером Александром Цекало о Крыме оказалась пророческой.

Согласно словам артистки, с этого момента распустившийся дуэт «Академия» следует считать потомками Нострадамуса. Она добавила, что шутка получилась очень смешной, а сама она была тогда красавицей.

Вчера, 15 июня, блогер Татьяна Миктенко из Украины решила вспомнить о выступлении звездного дуэта 20-летней давности, состоявшегося ближе к Новому году. В рамках него Цекало рассказывал о том, что может случиться с россиянами в будущем. Он предположил, что все выиграют в лотерею, а Украина передаст Крым и попросит забрать у нее Карпаты.

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