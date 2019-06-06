Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги по квартире

Лолита Милявская уже не один год судится с управлением ТСЖ дома, в котором находится одна из её квартир. Недавно состоялось очередное слушание, по итогам которого певица должна выплатить свой долг по коммунальным услугам.

Требуемая сумма составляет 609 тысяч рублей, кроме того, звезда должна оплатить пени и пошлину. Таким образом, всего Лолита должна выплатить 720 тысяч рублей.

Вердиктом суда артистка крайне недовольна и поспешила высказаться о ситуации своим поклонникам. По её словам, она не собирается останавливаться, ничего оплачивать не станет и будет оспаривать судебное решение. Кроме этого, она записала видео, в котором обращается к судье, употребляя нецензурные выражения. Но в этом случае, как пошутила Лолита, она готова оплатить штрафные пять тысяч за использование мата.