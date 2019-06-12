Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова

Некоторое время назад продюсер Бари Алибасов попал в больницу с ожогом желудка четвёртой степени и его пришлось ввести в состояние медикаментозной комы. Накануне он пришёл в себя, и его тут же навестили родственники.

Сын Бари сообщил об этом, выложив несколько фотографий. На снимках Алибасов выглядит крайне неважно, кроме того, известно, что он страдает от проблем с памятью, а его состояние всё ещё неудовлетворительное. В комментарии Алибасов-младший пишет о том, что его отец сейчас больше напоминает пятилетнего ребёнка.

Его поступок был жестко раскритикован Ксенией Бородиной на её странице в Instagram. Телеведущая не понимает, какие причины могут быть в голове у родственников, выкладывающих селфи с близкими на больничной койке. Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.