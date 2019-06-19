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Кристина Асмус показала фото с обнаженной грудью

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В Интернете был размещен новый трейлер фильма «Текст», в котором киноактриса Кристина Асмус показала фотографию с обнаженной грудью. Новая кинолента б

В Интернете был размещен новый трейлер фильма «Текст», в котором киноактриса Кристина Асмус показала фотографию с обнаженной грудью.

Новая кинолента базируется на одноименном произведении, написанном Дмитрием Глуховским. Помимо звезды «Интернов» в ней также снялись Иван Янковский и Александр Петров. В первом тизере, опубликованном в начале текущего года, показали, как герои Янковского и Асмус целуются, играя неразлучную парочку.

На съемки фильма ушло всего 3 месяца – они завершились уже в марте. В основном их проводили в столице России, но некоторые кадры были сняты на Мальдивских островах. В качестве режиссера картины решил выступить Клим Шипенко. Скорее всего, на экранах кинотеатров «Текст» покажут в конце текущего года.

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