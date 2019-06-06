Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

В конце зимы актриса Мария Кожевникова посетовала на набранные килограммы и пообещала начать борьбу с лишним весом.

Дав обещание, она начала использовать различные методы — активно занялась спортом, попробовала несколько вариантов программ правильного питания. В Страстную неделю Мария даже сообщила о решении продержаться неделю на голодании, правда, о результатах поклонников она не оповестила.

Недавно актриса опубликовала итоги ещё одного способа похудения по программе Body Detox. За три недели ей удалось сбросить пять килограмм, при этом не придерживаясь строгих ограничений и не соблюдая диету. Также она рассказала о своих параметрам — 55-56 килограмм при росте 169 сантиметров, и желании сбросить вес до 53 килограмм.

Поклонники назвали новую фигуру Кожевниковой идеальной, но некоторые сообщили, что худеть ей не стоило. По мнению же Марии, над собой нужно работать ежедневно.